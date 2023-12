Pessoas com padrão de sono “muito irregular” tem 53% mais chances de ter demência

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/12/2023 - 4:28 Para compartilhar:

Todos sabemos que dormir o suficiente é importante para o cérebro. Mas dormir e acordar na mesma hora todos os dias também está associado a um menor risco de demência, sugerem pesquisas.

Os cientistas descobriram que dormir muito irregularmente está associado a um risco 53% maior de contrair a doença. E aconselharam que as pessoas que vão para a cama e acordam em horários diferentes todos os dias deveriam tentar melhorar o seu horário de sono – mesmo que moderadamente – para proteger a saúde do seu cérebro.

O autor Matthew Pase, da Monash University em Melbourne, disse: “As recomendações de saúde do sono geralmente se concentram em dormir a quantidade recomendada, que é de sete a nove horas por noite, mas há menos ênfase na manutenção de horários regulares de sono.

“Nossas descobertas sugerem que a regularidade do sono de uma pessoa é um fator importante quando se considera o risco de demência de uma pessoa”.

Sua equipe analisou dados de 88 mil pessoas com idade média de 62 anos no Reino Unido, que foram acompanhadas por cerca de sete anos.

Os participantes usaram um dispositivo de pulso que mediu o ciclo do sono durante uma semana, permitindo aos pesquisadores calcular a regularidade do sono.

Uma pessoa que dorme e acorda exatamente nos mesmos horários todos os dias teria um índice de regularidade do sono de 100, enquanto uma pessoa que dorme e acorda em horários diferentes todos os dias teria uma pontuação zero.

Os cientistas então analisaram dados médicos e descobriram que 480 pessoas desenvolveram demência.

Eles descobriram que, em comparação com aqueles com um índice médio de regularidade do sono, o risco de demência era maior para as pessoas que tinham um sono mais irregular.

As pessoas com sono mais irregular tiveram uma pontuação média de 41, em comparação com aquelas que tiveram o sono mais regular, que tiveram uma pontuação média de 71.

As pessoas entre esses dois grupos tiveram uma pontuação média de regularidade do sono de 60.

Depois de ter em conta a idade, o sexo e o risco genético da doença de Alzheimer, os investigadores descobriram que aqueles com sono mais irregular tinham 53% mais probabilidade de desenvolver demência do que as pessoas do grupo intermédio.

Para as pessoas com sono mais regular, os pesquisadores descobriram que elas não apresentavam um risco menor de desenvolver demência do que as pessoas do grupo intermediário.

“Uma educação eficaz sobre a saúde do sono combinada com terapias comportamentais pode melhorar os padrões irregulares de sono”, disse Pase.

“Com base nas nossas descobertas, as pessoas com sono irregular podem apenas precisar de melhorar a sua regularidade do sono para níveis médios, em comparação com níveis muito elevados, para prevenir a demência”.

As descobertas foram publicadas na revista Neurology.

