Pessoa que comete erros de linguagem é vista como menos atraente, diz estudo

Um estudo da Universidade de Tilburg, na Holanda, publicado em outubro, concluiu que erros gramaticais diminuem a atração por uma pessoa. A pesquisa contou com mais de 800 usuários de um site de relacionamento do país, que viram perfis falsos com e sem erros e avaliaram o interesse que sentiam por eles.

O resultado foi que os entrevistados que identificaram os erros de ortografia nas contas relataram sentir menos atração pelos perfis. Vale ressaltar, porém, que apenas um terço dos participantes identificaram os erros, e portanto tiveram essa impressão negativa.

O estudo concluiu que os erros demonstram desde uma falta de atenção até falta de conhecimento por parte dos donos dos perfis, fatores importantes para determinar a atração por alguém. Entretanto, o uso de linguagem informal gerou um efeito positivo nos entrevistados, aumentando a avaliação dos perfis.

“Como esperado, descobrimos que os erros de linguagem são percebidos como um sinal de desleixo e desatenção. Pontuações mais baixas de atenção resultaram em índices mais baixos de atratividade percebida. Se um perfil tem erros, percebemos o proprietário menos inteligente e, portanto, também menos atraente”, afirmou ao E+ Tess van der Zanden, uma das autoras do estudo e estudante do PhD do departamento de comunicação e cognição da Universidade de Tilburg.

Outro achado da pesquisa foi que a presença de fotos nítidas também impacta positivamente os donos dos perfis, gerando resultados melhores nas avaliações do que contas com fotos pouco nítidas ou que não mostram bem a pessoa.