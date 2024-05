Pessoa morre após cair na turbina de um avião no Aeroporto de Amsterdã

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu após cair na turbina de um avião que estava no pátio do Aeroporto de Amsterdã-Schiphol, nos Países Baixos, durante esta quarta-feira, 29. O voo, que era da companhia aérea KLM, estava partindo no momento do incidente e tinha como destino a Dinamarca. A vítima não foi identificada.

O motor da aeronave envolvida no incidente foi produzido pela Embraer (Empresa Brasileira de Aeronaves). O avião em questão é um jato usado para curtas distâncias. As informações são da CBS News.

Não há informação se a vítima era funcionária do aeroporto ou uma passageira, mas as autoridades holandesas iniciaram uma investigação para apurar o ocorrido. Pessoas que já haviam embarcado na aeronave foram retiradas e atendidas pelas autoridades.

“Hoje, houve um incidente terrível no qual uma pessoa terminou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os parentes e nos preocupamos com passageiros e colegas que testemunharam o caso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação”, afirmou, em comunicado, a direção do aeroporto de Schiphol.