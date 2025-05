Pessoa mais velha do mundo morre aos 116 anos no Brasil

BRASILIA, 1 MAI (ANSA) – A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, a pessoa mais velha do mundo, morreu na última quarta-feira (30), aos 116 anos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), informou sua família.

“Está com Deus e com o papa Francisco”, anunciou o sobrinho Cleber Vieira Canabarro Lucas, que explicou que ela morreu em decorrência da idade avançada.

Nascida em 8 de junho de 1908 em São Francisco de Assis, Canabarro morava no convento e havia se tornado a pessoa mais velha do mundo após a morte em janeiro da japonesa Tomiko Itooka, também com 116 anos, de acordo com dados do LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no mundo no mapeamento de centenários.

Em março passado, ela também havia sido eleita a freira mais velha do mundo pelo Grupo de Pesquisa em Gerontologia, além de ser a pessoa mais velha do Brasil e da América Latina.

De acordo com a biografia dela no site da organização, Inah teve seis irmãos e iniciou a sua jornada religiosa aos 16 anos no internato Santa Tereza de Jesus em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS.

Em 2018, quando se aproximava o seu aniversário de 110 anos, ela chegou a receber uma bênção apostólica do papa Francisco, cuja morte ocorreu no último dia 21 de abril.

Com a morte de Inah, uma britânica de 115 anos assume o título de pessoa mais velha do mundo, segundo o jornal “Daily Telegraph”, citando estatísticas internacionais. Trata-se de Ethel Caterham, que nasceu em 21 de agosto de 1909 em uma vila em Hampshire, no sul da Inglaterra. (ANSA).