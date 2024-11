Pesquisas mostram disputa acirrada entre Trump e Harris na véspera das eleições nos EUA; veja a situação em cada estado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 14:57 Para compartilhar:

As eleições americanas serão realizadas nesta terça-feira, 5, quando milhões de cidadãos dos EUA irão escolher seu candidato à presidência do país. Uma média das pesquisas disponibilizadas até esta segunda-feira, 4, pelos sites “FiveThirtyEight”, da “ABC News”, e “270toWin” mostram uma disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris.

Conforme a média das pesquisas, Trump vence Harris com uma pequena margem em cinco dos sete “swing states” das eleições deste ano. Apesar disso, as pesquisas geralmente mostram um empate técnico entre os dois levando em conta a margem de erro.

Na Pensilvânia, considerada como o principal “estado pêndulo” por ter a maior quantidade de delegados no colégio eleitoral, a diferença entre os dois candidatos é de apenas 0,1%.

Confira um mapa interativo que mostra as pesquisas dos EUA:

A cor azul representa Kamala Harris e a vermelha, Donald Trump

Para vencer as eleições, um candidato precisa alcançar 270 dos 538 delegados que compõem o Colégio Eleitoral. Com exceção do Maine e de Nebraska, que têm uma variação do sistema de representação proporcional, um candidato ganhará todos os votos de um estado se obtiver a maioria nas urnas.

A Pensilvânia, onde Trump e Harris tem uma diferença de 0,1%, poderia definir o resultado das eleições. Para garantir a vitória, o caminho mais viável para Harris seria conquistar Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, além do distrito de Omaha, em Nebraska, onde a distribuição de delegados se dá de maneira distrital.

Perder em qualquer um desses três estados provavelmente se revelaria fatal para a democrata, a não ser que ela compensasse com vitórias na Geórgia ou na Carolina do Norte, algo que parece menos provável neste momento.

O ex-presidente, por sua vez, mira conquistar Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia (onde sua campanha investiu mais recursos), combinação que provavelmente faria o republicano alcançar os 270 delegados necessários para voltar à Casa Branca.

Nevada, outro território onde a diferença entre os candidatos é menor do que 1%, também poderia contribuir com a quantidade de delegados do republicano ou da democrata.

*Com informações da Deutsche Welle e da Ansa