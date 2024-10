Pesquisas em Porto Alegre e BH indicam manutenção da tendência de reeleição; SP tem histórico dividido

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 17/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Os prefeitos de Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo lideraram a rodada mais recente de pesquisas de intenção de voto pela prefeitura dessas capitais. Desde que a manutenção de um mandatário no cargo foi permitida, nas eleições de 2000, as cidades têm históricos diferentes.

Entre o grupo das capitais mais populosas do país, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não avançou ao segundo turno, enquanto Eduardo Paes (PSD) foi reeleito sem precisar de uma nova votação no Rio de Janeiro.

Os cenários

Belo Horizonte: em pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira, 16, o prefeito Fuad Noman (PSD) registrou 46% das intenções de voto, contra 37% de Bruno Engler (PSD), liderando acima da margem de erro do levantamento, de três pontos percentuais. No cenário espontâneo, em que os entrevistados não têm acesso à lista de candidatos, são 33% a 28% a favor do incumbente.

Porto Alegre: na Paraná Pesquisas de terça, 15, Sebastião Melo (MDB) teve 56,8% a favor de sua permanência no cargo, contra 33,6% de Maria do Rosário (PT). Na espontânea, são 45,9% a 26,2%, com vantagem do atual prefeito. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais para mais ou para menos.

São Paulo: no levantamento da Quaest, também divulgado na quarta, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) teve 45% das intenções de voto, ante 33% de Guilherme Boulos (PSOL). No cenário espontâneo, foram 38% para o emedebista, e 28% a favor do psolista. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O histórico

Os cenários projetados pelos institutos de pesquisa refletem uma tendência histórica nas capitais gaúcha e mineira. Desde 2000, foram reeleitos em Belo Horizonte todos os incumbentes: Célio de Castro (PSB), naquele pleito, seu ex-vice Fernando Pimentel (PT), em 2004, Márcio Lacerda (PSB), em 2012, e Alexandre Kalil (PSD), em 2020.

Fuad era vice de Kalil e assumiu o cargo em março de 2022, quando o mandatário renunciou para ser candidato ao governo do estado — foi derrotado por Romeu Zema (Novo).

Já em Porto Alegre, depois dos petistas Raul Pont e João Verle não pleitearem permanecer no posto, em 2000 e 2004, José Fogaça (PMDB) foi reeleito em 2008, e José Fortunati (PDT), em 2012. Apenas Nelson Marchezan Jr. (PSDB) não foi reeleito, em 2020, sendo derrotado justamente pelo atual mandatário.

Em São Paulo, o histórico é dividido. Impopular, Celso Pitta (PPB) não disputou a reeleição em 2000 e, desde então, os dois petistas que ocuparam o Edifício Matarazzo — Marta Suplicy e Fernando Haddad — não conquistaram a reeleição, em 2004 e 2012.

Por outro lado, Gilberto Kassab (Dem) e Bruno Covas (PSDB) foram reconduzidos ao cargo em 2008 e 2020, depois de herdarem a cadeira dos titulares tucanos José Serra e João Doria. Ricardo Nunes, que assumiu a prefeitura em maio de 2021 depois da morte de Covas, busca repetir o feito em 27 de outubro, data do segundo turno.