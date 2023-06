Pesquisadores desenvolvem insulina de aplicação semanal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 13:33 Compartilhe

ROMA, 26 JUN (ANSA) – Um novo tipo de insulina desenvolvido por um grupo de pesquisadores prevê que a aplicação em pacientes com diabetes possa ser reduzida para apenas uma vez por semana.

O estudo, que tem a participação do médico Roberto Trevisan, diretor do setor de diabetologia do hospital italiano Papa Giovanni XXIII, é tratado como uma revolução na terapia. A insulina semanal possui a mesma eficácia que as doses diárias, segundo a pesquisa.

“Essa nova molécula tem o potencial de simplificar a terapia, eliminando o desconforto das injeções diárias para os pacientes e aumentando assim a adesão ao tratamento com aplicações semanais. Uma verdadeira mudança e uma melhora marcante na qualidade de vida”, disse Trevisan.

O especialista italiano revelou que essa nova molécula descoberta ainda aguarda a aprovação de órgãos reguladores para o início da produção e sua disponibilização ao público.

A transição da aplicação diária para a semanal representa uma grande vantagem para os diabéticos tipo 2, muitas vezes idosos com múltiplas patologias, mas que passam diariamente por várias terapias.

As autoridades sanitárias na Itália estimam que o país contabilize mais de 3,5 milhões de diabéticos. (ANSA).

