Pesquisadores descobrem rara estrela de ‘duas faces’

MILÃO, 20 JUL (ANSA) – Pesquisadores descobriram uma insólita estrela de duas faces: trata-se de uma anã branca (núcleo remanescente e superdenso de estrelas com massa semelhante à do Sol) com um lado composto apenas de hidrogênio e o outro somente de hélio. Batizado de “Janus”, em referência ao antigo deus romano de duas caras, o astro pode representar um estágio de transição da evolução estelar nunca antes visto.

A descoberta está em um estudo publicado na revista Nature por um grupo liderado pela astrofísica italiana Ilaria Caiazzo, do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos EUA.

A anã branca que deixou os pesquisadores de boca aberta é o núcleo remanescente de uma estrela que perdeu todo o seu combustível para reação nuclear, destino que aguarda o nosso Sol daqui a mais de 5 bilhões de anos.

Os dados coletados indicam que Janus dá uma volta sobre seu próprio eixo em apenas 15 minutos, e a luz emitida por ela foi decomposta com um espectrômetro para medir comprimentos de onda que carregam marcadores dos elementos químicos.

Dessa forma, os pesquisadores constataram a presença de hidrogênio, e não de hélio, quando um lado da anã branca era visível, e vice-versa. A hipótese mais provável é que a anã branca esteja atravessando uma fase rara de sua evolução.

“Não todas, mas algumas anãs brancas passam de ser dominadas por hidrogênio a ser dominadas pelo hélio em sua superfície.

Podemos ter pego em flagrante uma dessas anãs brancas”, explicou Caiazzo.

A transição ocorreria primeiro em um lado devido a efeitos de campos magnéticos, segundo os pesquisadores. (ANSA).

