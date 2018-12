Pesquisadores de Pompeia estudam possível teatro do séc. IV

ROMA, 21 DEZ (ANSA) – Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia estudam a hipótese da existência de um auditório ainda mais antigo que o Grande Teatro (II a.C.) , espaço destinado ao entretenimento na cidade que foi coberta por uma tempestade de cinzas do vulcão Vesúvio em 79 d. C. Após escavações, eles encontraram uma espécie de arquibancada natural que está sendo estudada e data do ano IV a.C.

“São novidades que apareceram durante uma supervisão e que serão verificadas “, disse o diretor do parque, Massimo Ossana.

“Os geólogos apontaram a presença de uma cratera e depois descobriram um vale natural, com a forma de uma arquibancada que data do século IV a.C. que foi erguido com materiais “sagrados”, provenientes do templo de Atena, criando uma praça que ainda hoje “, acrescenta.

As escavações ainda revelaram uma série de fragmentos e de esculturas sacras, entre elas duas antefixas que podem ter vindo do templo de Atena e, provavelmente, foram construídas no século II a.C.

“É claro que os novos achados são extremamente importantes. Cada vez mais nos convencemos de que devemos oferecer um futuro a Pompeia e que a experiência dos nossos visitantes deve ser um experiência cultural completa, que deve refletir o máximo possível no território e nos cidadãos”, diz Ossana. (ANSA)