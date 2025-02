Pesquisadores associam chatbot da DeepSeek a empresa chinesa de telecomunicação banida dos EUA

O site da empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek, cujo chatbot se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos, contém código de computador que pode enviar algumas informações de login dos usuários para uma empresa estatal de telecomunicações chinesa, que está proibida de operar nos EUA, afirmam pesquisadores de segurança.

O código que liga a DeepSeek à China Mobile foi descoberto pela Feroot Security e confirmado por outros especialistas.

Embora não tenham observado dados sendo transferidos para a China Mobile durante os testes de login na América do Norte, os pesquisadores não descartam que isso ocorra com alguns usuários.

A página de login do chatbot da DeepSeek contém um script de computador fortemente ofuscado que, quando decifrado, revela conexões com a infraestrutura de computação da China Mobile, uma empresa estatal de telecomunicações. O código parece fazer parte do processo de criação de conta e login do usuário para a DeepSeek.

Em sua política de privacidade, a DeepSeek reconheceu armazenar dados em servidores localizados na China. No entanto, seu chatbot parece estar mais diretamente vinculado ao Estado chinês do que se sabia anteriormente, por meio da ligação revelada pelos pesquisadores com a China Mobile.

Os EUA alegam que há estreitos vínculos entre a China Mobile e o exército chinês, justificando a imposição de sanções limitadas à empresa. A DeepSeek e a China Mobile não responderam às tentativas de contato.

A análise aplica-se apenas à versão web da DeepSeek. Eles não analisaram a versão móvel, que continua sendo um dos softwares mais baixados nas lojas de aplicativos da Apple e Google. Fonte: Associated Press.