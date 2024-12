Pesquisadora cai na mesma caverna na Itália pela 2ª vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BERGAMO, 15 DEZ (ANSA) – Uma espeleóloga italiana voltou a cair em uma caverna no norte do país onde já havia passado dois dias presa em julho do ano passado, forçando o Serviço de Socorro Alpino a lançar uma grande operação para resgatá-la.

Ottavia Piana, 32 anos, ficou presa na gruta de Bueno Fonteno, na província de Bergamo, Lombardia, no último sábado (14), e os socorristas afirmam que o salvamento da espeleóloga (especialidade que estuda cavidades naturais como cavernas) pode levar “vários dias”.

Mais de 100 pessoas participam do resgate, que conta inclusive com o auxílio de explosivos para abrir caminho.

Em julho de 2023, Piana passou dois dias presa a 150 metros de profundidade em Bueno Fonteno com uma perna quebrada, em uma zona próxima de onde ela está agora. Desta vez a cientista caiu em um túnel estreito enquanto mapeava uma parte nova da gruta e sofreu algumas lesões, mas seu estado de saúde não gera preocupação.

A caverna foi descoberta apenas em 2006 e possui muitos trechos ainda inexplorados. (ANSA).