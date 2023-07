Pesquisa vê mercado financeiro mais otimista com governo Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 12:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 12 JUL (ANSA) – Uma pesquisa feita com integrantes do mercado financeiro brasileiro mostra que 47% do setor aprova a direção da economia no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 53% avaliam que ela está sendo guiada da maneira errada.

O levantamento mostra um avanço expressivo em relação a maio, quando apenas 10% acreditavam que a condução era correta. Em março, nenhum entrevistado havia feito avaliação positiva.

Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12) e que ouviu 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de casas de investimento de São Paulo e do Rio de Janeiro entre os dias 6 e 10 de julho.

A série de pesquisas também aponta aumento na confiança do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Agora, 65% acham sua atuação positiva – eram 26% em maio e 10% em março.

Em relação ao futuro, 53% acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, 21% acreditam que vai piorar e 26% apostam em estabilidade.

Na última pesquisa, 13% acreditavam na melhora, 61%, na piora, e 26%, na estabilidade.

Questionados sobre investimentos externos, 54% dos entrevistados acreditam que os aportes vão aumentar no Brasil nos próximos meses, contra 26% em maio.

Outros 7% disseram crer na diminuição do investimento internacional, ante 23% na última pesquisa.

A aprovação do Banco Central e do presidente da instituição segue positiva: a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 13,75% foi aprovada por 87%, e a atuação de Roberto Campos Neto é aprovada por 86% dos entrevistados. (ANSA).

