PESQUISA – USDA deve estimar safra de soja 20/21 do Brasil em 136,8 mi t; milho em 92,2 mi t

(Reuters) – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) deverá estimar a safra de soja 2020/21 do Brasil em 136,76 milhões de toneladas em seu novo relatório de oferta e demanda, segundo a média das estimativas de 14 analistas ouvidos por pesquisa da Reuters que antecede a publicação do documento.

A agência do governo norte-americano vai divulgar sua nova projeção para a safra na próxima segunda-feira, 12 de julho. Atualmente, conforme relatório de junho, o USDA vê a produção brasileira da oleaginosa em 137 milhões de toneladas.

Além disso, o levantamento da Reuters também compilou as expectativas próprias de 10 consultorias para a safra de soja 2020/21 do Brasil, com média apontando para 135,57 milhões de toneladas.

Em relação ao milho 2020/21, o mercado acredita que o USDA fixará a safra total do Brasil em 92,21 milhões de toneladas, versus 98,5 milhões de toneladas na projeção de junho, novamente de acordo com a média das expectativas de 14 analistas.

Já as projeções próprias de 10 consultorias ouvidas no levantamento indicou uma média de 91,29 milhões de toneladas para a safra total de milho, que tem sido fortemente impactada pela seca no país.

(Por de Nakul Iyer, Bharat Govind Gautam e Julie Ingwersen)

