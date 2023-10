Pesquisa Tankan de sentimento industrial indica setor melhor do que o esperado no Japão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 7:15 Compartilhe

O sentimento entre empresas do setor industrial japonês melhorou no terceiro trimestre de 2023, diz a pesquisa Tankan, divulgada pelo Banco do Japão (BoJ) na noite do domingo (pelo horário de Brasília). Segundo o ING, a pesquisa mostra um sentimento melhor do que o esperado, e indica que a recuperação do setor industrial ainda está em andamento.

O índice de sentimento foi a 9, ante 5 no trimestre anterior, e analistas previam aceleração a 6. A melhora no sentimento foi puxada principalmente pelo setor de automóveis do país.

Segundo a pesquisa, as grandes empresas japonesas esperam aumentar as despesas de capital em 13,6% para o ano fiscal que termina em março de 2024, em comparação com os planos para um aumento de 13,4% projetado na pesquisa anterior.

O índice Tankan representa a porcentagem de empresas que consideram as condições de negócio favoráveis, menos aquelas que consideram as condições desfavoráveis.

