Pesquisa revela o impacto do Mercado Pago para empresários e negócios brasileiros

Para muitos brasileiros, a facilidade de comprar e vender utilizando a app ou o site do Mercado Pago já é bastante conhecida. Afinal, são quase 200 mil transações por segundo na América Latina, conforme dados da própria empresa em 2022. E o Brasil movimenta grande parte dos mais de US$ 120 bilhões de dólares em volume de pagamentos realizados no ano passado.

O Mercado Pago, próximo de completar 20 anos no país, oferece as oportunidades de um banco digital completo e vem contribuindo para a inclusão financeira e o fomento do empreendedorismo no Brasil. Com suas ferramentas e catálogo de serviços, possibilita que micro e pequenos negócios acessem financiamentos e serviços que ajudam a crescer de maneira mais justa e competitiva.

Assim, não é surpresa que o banco digital seja considerado um dos melhores parceiro para ajudar os vendedores a conduzirem o dia a dia dos negócios e a alavancarem suas vendas.

Pequenos e médios empreendedores esperam crescer 30%

Uma pesquisa recente do Mercado Pago com 9.879 pequenos e médios empreendedores tanto do banco digital como do Mercado Livre mostrou que a maioria estima crescer acima de dois dígitos este ano, sendo que a expectativa, para 35% deles, é de crescer 30%.

Com a maior adesão dos milhões de usuários ao amplo portfólio de meios de pagamentos, serviços financeiros e as vantagens exclusivas para vender no Mercado Livre, o impacto nos pequenos negócios é garantido.

Instrumentos para o dia a dia: mais tempo para criar estratégias

Além das conhecidas maquininhas, os empresários utilizam também as soluções de crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios. Com estes instrumentos em mãos, Iuri Maia, head de branding do Mercado Pago, acredita que com as soluções que a empresa oferece “são os instrumentos para facilitar o dia a dia dos empresários”.

“Visitamos pequenos e médios empreendedores e nas conversas com eles, ouvimos muito que eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo no negócio”, conta Iuri. Assim, orquestrando melhor as diversas faces da empresa, podem ajustar o foco para criar estratégias de crescimento.



Oportunidades para orquestrar seu negócio

A pesquisa do Mercado Pago revelou que há muito espaço para crescimento em novas frentes, novos nichos e públicos. Dos quase 10 mil empreendedores, 51% operam apenas só no varejo físico, com um ponto de venda, enquanto 43% têm ponto físico e também vendem online.

“Para apoiá-los a atingir esse objetivo de crescimento, temos todas as soluções para ajudá-los a entrar no e-commerce, um dos principais caminhos para expandir as vendas”, reforça Iuri Maia, mencionando os serviços financeiros integrados.

Muito além da maquininha: crédito e investimento

As maquininhas de cartão, que aceitam diferentes formas de pagamento e tornam as transações simples e seguras, são utilizadas em quase todos os milhões de clientes do Mercado Pago. Em pontos fixos ou indo até os consumidores, as empresas recebem pagamentos de seus clientes de forma prática e rápida, sem complicações.

Mas os instrumentos disponíveis para os empresários vão bem além das maquininhas. A empresa oferece crédito sob medida, um impulso para que os empreendedores possam investir no crescimento do negócio. Com opções flexíveis e taxas competitivas, a empresa oferece recursos financeiros que impulsionam novas ideias e projetos.

Complementando os serviços financeiros integrados, o ecossistema do Mercado Pago traz opções acessíveis de investimento, uma carteira que ultrapassa 21 milhões de clientes.

Conta Digital e recursos do Mercado Livre

O Mercado Pago é o banco digital do Grupo Mercado Livre, uma das maiores fintechs da América Latina. Com mais de 64 milhões de usuários únicos na região, oferece uma conta digital gratuita para Pessoa Jurídica, especialmente desenvolvida para atender às necessidades dos empreendedores brasileiros.

Os empresários podem centralizar suas operações financeiras, controlar seus recebimentos e pagamentos, verificar seus investimentos e ter uma visão clara do desempenho do seu negócio.

E como parte integrante do ecossistema, o Mercado Pago também traz vantagens exclusivas para aproveitar os recursos do Mercado Livre. Com a integração dessas duas plataformas os pequenos negócios podem potencializar as vendas, alcançar novos clientes e expandir seus horizontes no universo do e-commerce.



É o momento de crescer seu negócio em 2023

É tempo de focar na estratégia de crescimento da sua empresa. Acesse as oportunidades e o poder do Mercado Pago para se tornar o verdadeiro maestro do seu negócio, conduzindo cada etapa em perfeita harmonia.