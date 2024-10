Pesquisa Real Time Big Data: Nunes tem 51% e Boulos 40% no 2º turno em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 8:32 Para compartilhar:

A nova pesquisa Real Time Big Data do segundo turno para as eleições de São Paulo mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 51% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 40%, uma diferença de 11 pontos porcentuais entre os dois candidatos.

No levantamento divulgado nesta quarta-feira, 23, outros 5% dizem que vão votar em branco ou nulo, e 4% não sabem em que votarão ou não responderam. Em comparação com o primeiro levantamento feito pelo instituto no segundo turno, Nunes oscilou dois pontos percentuais para baixo enquanto Boulos oscilou 1 ponto percentual para cima.

O levantamento ouviu 1500 eleitores entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP – 05217/2024.

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os votos em branco e nulos, Nunes tem 56% e Boulos, 44% – uma diferença de 12 pontos porcentuais entre os postulantes ao cargo de prefeito. Os votos válidos são os usados pela Justiça Eleitoral para determinar o eleito.