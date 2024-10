Pesquisa Real Time Big Data em Fortaleza: Fernandes e Leitão estão empatados com 45%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 22:00 Para compartilhar:

Pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral em Fortaleza (CE) divulgada nesta terça-feira, 15, mostra que o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) estão empatados com 45% das intenções de voto cada um. Os dois vão disputar o comando da capital cearense no segundo turno, marcado para o próximo dia 27.

Outros 6% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar em branco ou nulo, e 4% não sabem ou não responderam. A capital cearense é a maior cidade do País em que há embate direto entre um candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outro do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em votos válidos, contagem que exclui os votos em branco e nulos e é o sistema adotado pela Justiça Eleitoral, Fernandes e Leitão possuem 50% dos votos cada um.

A pesquisa da Real Time Big Data foi contratada pela TV Record e ouviu 1.000 moradores de Fortaleza entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-07058/2024.

No primeiro turno em Fortaleza, realizado no último dia 6, Fernandes ficou em primeiro após obter 562.305 votos (40,2% dos votos válidos). Leitão conseguiu uma vaga na segunda rodada ao conquistar 480.174 votos (34,3% dos votos válidos).

Em terceiro ficou o atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), que obteve 164.402 votos (11,7% dos votos válidos). Sarto e o ex-ministro Ciro Gomes, principal nome do PDT no Estado, rejeitaram o apoio a Leitão. Os posicionamentos provocaram uma divisão no partido.