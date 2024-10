Pesquisa Quaest: Boulos demonstra otimismo com indecisos e Nunes vê estabilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 21:28 Para compartilhar:

As campanhas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) interpretaram de maneiras diferentes a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16.

A equipe do deputado federal psolista mostrou otimismo em relação ao alto número de eleitores indecisos, acreditando que esse grupo pode ser decisivo para uma virada nos últimos dias antes do segundo turno. Em contrapartida, os assessores do prefeito enxergam os resultados como sinal de estabilidade, destacando que o emedebista segue na liderança.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados, Nunes obteve 45% das intenções de voto, enquanto Boulos registrou 33%. Além disso, 19% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, incluindo aqueles que não pretendem comparecer às urnas. Outros 3% ainda estão indecisos.

A equipe de Nunes acredita que esses 19% de votos brancos e nulos correspondam, em grande parte, aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. Segundo integrantes da campanha, a diferença entre Nunes e Boulos na pesquisa Quaest é similar aos resultados das pesquisas internas, o que indicaria uma vantagem confortável para o atual prefeito a poucos dias do segundo turno.

Os assessores de Nunes também destacam que, apesar das tentativas de Boulos de capitalizar politicamente o apagão causado pelas fortes chuvas da sexta-feira, 11, isso não teve impacto significativo na candidatura do prefeito. As entrevistas da Quaest foram realizadas entre 12 e 15 de outubro, período em que a cidade ainda enfrentava as consequências das tempestades.

Já no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 38% dos entrevistados declararam voto em Nunes, enquanto 28% escolheram Boulos. Além disso, 26% disseram estar indecisos, e 8% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

A campanha de Guilherme Boulos destacou o elevado número de eleitores indecisos na pesquisa espontânea, afirmando que “esse percentual pode ser decisivo para construir a virada”.

A equipe do PSOL também ressaltou que as pesquisas mais recentes indicam uma diminuição na diferença entre Boulos e Nunes. Embora essa seja a primeira pesquisa Quaest do segundo turno, a última sondagem realizada pelo instituto na véspera do primeiro turno simulou um confronto entre os dois candidatos; nesse cenário, Nunes venceria com 51% dos votos, contra 33% de Boulos.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores em São Paulo, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, índice de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05735/2024.