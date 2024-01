Pesquisa por ‘sono’ no Google atingiu o máximo histórico em 2023

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/01/2024 - 2:55 Para compartilhar:

Em uma pesquisa recente, a Sleep Foundation descobriu que 37% dos adultos norte-americanos dormiram um pouco ou muito pior em 2023 do que nos anos anteriores. E os membros da Geração Z (aqueles nascidos entre 1997 e 2012) estavam no topo da lista dos desafios do sono.

A pesquisa também revelou que em 2023, a palavra-chave “sono” atingiu um máximo histórico, de acordo com o Google Trends.

Americanos cansados ​​estão ansiosos para experimentar truques para melhorar seu sono, e a mesma pesquisa afirmou que esses indutores do sono eram: tomar banho antes de dormir (45%), usar um cobertor pesado (26%) e manter a janela do quarto aberta (26%).

Além disso, 27% dos entrevistados revelaram que se exercitavam mais para melhorar o sono, 27% disseram que acordavam mais cedo e 25% disseram que limitavam ou evitavam a cafeína à noite – enquanto apenas 19% disseram que desligaram os telefones quando se aposentaram. para a cama.

Quem procura sono também experimenta produtos populares para induzir o descanso.

Os entrevistados gastaram em travesseiros confortáveis ​​(40%), lençóis de qualidade (24%) e um colchão novo (23%), disse a Sleep Foundation. A Fox News Digital pediu a dois médicos seus melhores conselhos sobre sono para ter uma noite de sono melhor este ano.

Existem muitas razões potenciais pelas quais o sono pode ser interrompido, dizem os especialistas.

“Algumas razões incluem problemas médicos comuns, como doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, dificuldades de próstata, distúrbios de dor crônica, condições psiquiátricas como depressão e ansiedade e efeitos colaterais de medicamentos”, disse Nicholas Kallay, MD, da Novant Health Pulmonary & Medicina do Sono em Shallotte, Carolina do Norte.

Outros distúrbios do sono , como apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas e simplesmente não nos permitir tempo suficiente para dormir, podem contribuir para os desafios de ter uma boa noite de sono, disse ele também.

Algumas pessoas muitas vezes têm mais de um motivo para problemas de sono, por isso é importante identificar as causas contribuintes e abordar o maior número possível dessas causas, disse Kallay.

“Se ficarmos demasiado fixados em abordar uma causa e negligenciarmos as outras, teremos menos probabilidades de obter a melhoria geral que gostaríamos de ver”, disse Kallay à Fox News Digital.

Aqui estão algumas dicas a serem consideradas.

Atenha-se a um horário regular para dormir e acordar . Mesmo nos finais de semana, tente começar o dia mais ou menos no mesmo horário que faria nos dias de semana.

“Nossos corpos preferem seguir rotinas”, observou Kallay.

Evite cochilar. É melhor pular os cochilos, especialmente os que duram mais de uma hora e os cochilos no final do dia.

“Se você dormir durante o dia, seu corpo ficará menos inclinado a querer dormir à noite”, disse Kallay.

Pule o álcool . Você pode pensar que isso induzirá o sono, mas pode ter o impacto oposto.





“Evite a tentação de usar álcool para ajudar a adormecer”, aconselhou Kallay. “Embora o álcool possa ajudar a deixá-lo inicialmente sonolento, à medida que seu corpo o processa, os produtos da decomposição do álcool tendem, na verdade, a perturbar o sono.”

Crie uma configuração para dormir. Seu quarto deve ser um local adequado para descanso.

“Certifique-se de que seu ambiente de dormir favoreça o sono. Faça o possível para dormir em um local escuro, silencioso, confortável e livre de distrações”, disse ele.

Isso significa que não há televisão ligada, nenhum cachorro pulando na cama, etc., disse ele.

Tente se desligar do estresse . Quando você for para a cama, tente ignorar os problemas estressantes que o mantêm tenso e acordado, disse Kallay.

“Em vez disso, ao tentar dormir, pinte em sua cabeça uma imagem de férias agradáveis ​​​​e relaxantes que você teve no passado.”

Outra coisa a ter em mente é que só porque você quer tentar relaxar, saiba que não está negligenciando nada nem ninguém ao fazer isso, disse Kallay.

“É improvável que você resolva qualquer um dos seus problemas ou os problemas de qualquer outra pessoa depois de uma noite sem dormir”, disse ele.

Ele observou que se você não tomar medidas para dormir bem à noite, “provavelmente você estará menos propenso a estar em um estado no dia seguinte em que poderá fazer algo a respeito das dificuldades que lhe causam estresse”, disse ele.

Quais são algumas outras dicas de estilo de vida e saúde para noites mais tranquilas?

As escolhas diurnas e o comportamento antes de dormir podem ser a causa dos desafios do sono, sugeriu Kallay.

Aqui estão mais algumas dicas.

Evite cafeína após o almoço. Para algumas pessoas, os efeitos estimulantes da cafeína podem durar algumas horas, observou o Dr. Kallay.





Evite a nicotina. “Algumas pessoas podem achar a rotina de fumar antes de dormir relaxante, mas a substância química é estimulante”, disse Kallay.

“Inalar fumaça de cigarro ou vaporizar não traz benefícios significativos à saúde – e você deve parar de fumar de qualquer maneira.”

Evite entretenimento de suspense antes de dormir. Não assista a um filme emocionante ou leia um livro envolvente antes de dormir, disse ele.

Faça exercícios, mas não antes de dormir. “Faça exercícios regularmente, e a advertência extra aqui é não fazer exercícios poucas horas após o sono planejado.”

Preste atenção aos alimentos picantes. “Alguns alimentos, especialmente alimentos condimentados e gordurosos, podem atrapalhar o sono e devem ser evitados perto da hora de dormir”, alertou Peter Polos, MD, PhD, especialista em medicina do sono e professor associado de medicina do sono no Hackensack JFK University Medical Center em Edison, Nova York. Jersey.

Quando você deve considerar tomar medicamentos para dormir?

Se as mudanças ou modificações no estilo de vida não conseguirem o sono desejado, pode ser necessário um especialista, disse Polos.

“A medicação para dormir não deve ser a primeira intervenção”, disse ele também.

“Se, apesar desses esforços, o seu sono não for restaurador e satisfatório, você deve procurar orientação de um especialista em sono.”

Ele acrescentou: “Uma revisão da higiene do sono, a avaliação de outros distúrbios do sono e o uso de terapia cognitivo-comportamental para a insônia devem ser os pontos de partida. A medicação desempenha um papel muito mais tarde na investigação.”

