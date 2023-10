Pesquisa: para mais de 50% dos brasileiros, casa e roupa devem exalar cheiro de limpeza

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 16:51 Para compartilhar:

Pesquisa sobre hábitos e comportamento de higiene e limpeza com mais de 500 respondentes, realizada pela Flora – indústria de bens de consumo, detentora das marcas Minuano, Assim e Brisa – revelou que, para 57% dos brasileiros, um ambiente limpo deve exalar cheiro de limpeza. Essa é a mesma percepção na hora da lavagem de roupas: 52% afirmaram que consideram essa tarefa bem-feita quando é possível sentir o perfume do amaciante nas peças.

O levantamento* também identificou que os consumidores sentem bem-estar, paz, alívio e satisfação após finalizarem a rotina de limpeza e cuidados com a casa.

Para Samir Jarrouj, Diretor de Negócios da Unidade Home Care da Flora, os resultados da pesquisa comprovam a importância de oferecer itens eficientes na limpeza e no cuidado com a casa. “O setor de limpeza é muito dinâmico. Estamos sempre pesquisando e desenvolvendo soluções que garantam praticidade, qualidade e tecnologia para auxiliar no dia a dia das pessoas e proporcionar a sensação de satisfação e bem-estar que tanto prezam”, afirma o executivo.

Hábitos na lavanderia

As versões líquidas de lava-roupas, que até então não eram tão populares, têm ganhado espaço no carrinho, segundo informações coletadas pelo estudo produzido pela Flora. Quase 40% dos consumidores compram esse formato de lava-roupas. O rendimento e a praticidade são apontados como fatores-chave para a decisão de usar a versão líquida para 43% e 37% dos ouvidos, respectivamente.

Vale destacar que o lava-roupas em pó ainda detém uma grande fatia na preferência dos consumidores. Mais da metade dos correspondentes do levantamento apontaram seu uso nas tarefas domésticas, refletindo a importância do sortimento do item nos pontos-de-venda.

“Estamos sempre antenados às demandas dos consumidores. A pesquisa demonstra ainda que o lava-roupas em pó é muito presente nos lares brasileiros, com mais de 50% dos respondentes afirmando utilizar essa versão, o que reforçou o acerto da nossa estratégia em aumentar a nossa capacidade de produção de lava-roupas em pó nas nossas unidades fabris no ano passado”, observa Samir.

O executivo acrescentou ainda que as informações obtidas agora complementaram o estudo realizado no começo do ano, que identificou que 44% dos consumidores preferem lava-roupas em pó com mais de 1kg e apenas 21%, optam por embalagens convencionais de 600g a 800g.

*Com Opinion Box

