Pesquisa mostra que 52,4% dos americanos desaprovam o governo Trump

Pesquisa Atlas dos Estados Unidos, divulgada nesta segunda-feira, dia 17, mostra que o trabalho do presidente Donald Trump é desaprovado por 52,4% dos americanos. Foram ouvidas 2.550 pessoas, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Apesar de a maioria ser contra, 47,3% das pessoas ouvidas pela pesquisa afirmaram que aprovam o trabalho do presidente e 0,3% não souberam responder. Além disso, 51,9% dos ouvidos pelo levantamento afirmaram que avaliam a performance de Trump como ruim ou muito ruim. 45,5% disseram que ela era boa ou excelente, 2,6% afirmaram ser regular e 0,1% não souberam responder.

Os entrevistados também foram questionados sobre como avaliam a atuação de Trump a respeito de várias questões importantes para o país. O presidente foi pior avaliado em relação a como tem cuidado de assuntos relacionados à guerra da Ucrânia: 51% disseram que ele está lidando com a situação de maneira “terrível”. No entanto, 46% disseram que ele está cuidado do caso de maneira “excelente” e 3% afirmaram que ele lida de forma “boa”.

A medida melhor avaliada pela população foi a maneira como Trump está lidando com a questão da imigração. 51% afirmaram que a maneira com que ele está lidando é “excelente”, 1% disseram que é “boa” e 2% falaram que é “regular”. No entanto, 4% disseram que ele lida de maneira “ruim” com o assunto e 43% afirmaram que é de forma “terrível”.