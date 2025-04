Pesquisa Latam Pulse: 53,6% da população desaprova o desempenho do presidente Lula

Pesquisa Latam Pulse mostrou que 53,6% da população desaprova o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação é de 44,9%, com oscilações de menos de 1 ponto percentual. Sendo assim, a situação não teve grandes alterações entre fevereiro e março deste ano.

A mesma estabilidade aconteceu com a avaliação do governo: 49,6% avaliam-no de forma negativa, enquanto 37,4% têm avaliações positivas e 12,5% de avaliações regulares.

A criminalidade e a corrupção aparecem como principais preocupações dos brasileiros, tendo sido citados por 54% e 50,8% dos respondentes, respectivamente. 52% têm uma avaliação negativa da atuação do governo na área da segurança pública, e 59% acreditam que o desempenho do governo Bolsonaro nesse quesito era melhor que o de Lula.

A imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro continuou a melhorar, chegando a um empate – 48% têm uma imagem positiva do ex-presidente, enquanto 49% o veem negativamente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem uma margem similar, com 45% de aprovação e 46% de rejeição. Enquanto isso, Lula mantém um saldo negativo de 8 pontos, com imagem positiva para 45% e negativa para 53%.

Bolsonaro aparece novamente à frente de Lula em um cenário hipotético de primeiro turno que tivesse os mesmos candidatos de 2022. Enquanto o ex-presidente manteve seu patamar de intenção de voto, com 45,8% na coleta de fevereiro e 45,6% em março, Lula caiu de 43% para 40,6%, aumentando a margem entre os adversários.

Em um cenário de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, Lula lidera com 41,7% das intenções de voto, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 33,9%. Outros candidatos estão abaixo de 10% e 6% estão indecisos ou tendem a votar em branco ou nulo.

A pesquisa ouviu 4.659 pessoas adultas e brasileiras entre os dias 20 e 24 de março. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.