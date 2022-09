Pesquisa Ipec: No PA, Helder Barbalho tem 65% e Zequinha Marinho, 13%

admin3 06/09/2022 - 21:59 Compartilhe

O governador do Pará e candidato à reeleição, Helder Barbalho (MDB), lidera a disputa estadual com 65% das intenções de voto. O dado é da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (6).







Em segundo lugar, está Zequinha Marinho (PL), com 13%. Em seguida, Doutor Felipe (PRTB) com 2%. Empatados com 1% estão Adolfo Oliveira (PSOL), Cleber Rabelo (PSTU), Major Marcony (Solidariedade), Paulo Roseira (Agir) e Sofia Couto (PMB). Shirley de Souza (PROS) não pontuou. Brancos e nulos, 7%. Não sabe ou não respondeu são 9%.

Shirley de Souza renunciou a candidatura após o registro da pesquisa, portanto o nome constatou na pergunta de intenção de voto.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 38 municípios paraenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PA-04424/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08498/2022.