Pesquisa Ipec: Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro soma 32%

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%, apontou pesquisa do instituto Ipec, divulgada no dia em que se encerrou o prazo para o registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

A sondagem também é divulgada um dia antes do início oficial da campanha eleitoral e logo depois do início do pagamento do Auxílio Brasil com valor mensal ampliado, de 400 para 600 reais, que deve ser pago até dezembro.

No chamado segundo pelotão, a pesquisa traz o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 6%, e a senadora Simone Tebet (MDB), que registrou 2% da preferência dos entrevistados. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, os dois estão no limite do empate técnico.

Em seguida vem a candidata Vera Lúcia (PSTU), com 1%, em empate técnico com Tebet.

Os candidatos José Maria Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (UNIÃO) foram citados, mas não atingiram, individualmente, o patamar de 1% das intenções de voto.

Os que disseram que votarão em branco ou anularão o voto somaram 8%, enquanto os indecisos e os que não responderam chegaram a 7%.

O Ipec simulou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nesse cenário, o petista venceria com 51% das intenções de voto, contra 35% de Bolsonaro.

O instituto também trouxe a avaliação da gestão de Bolsonaro. Dentre os entrevistados, 29% classificaram como ótima ou boa, 26% consideraram regular e outros 43% responderam que a administração é ruim ou péssima.

A pesquisa Ipec nacional anterior a esta, divulgada em dezembro do ano passado, foi realizada em um cenário diferente do atual e incluía nomes que já não participam da disputa, o que impede a comparação com a sondagem desta segunda-feira.

Instituto novo liderado por ex-integrantes do Ibope Inteligência, o Ipec entrevistou presencialmente 2.000 eleitores em 130 cidades, entre 12 e 14 de agosto.

Sondagens recentes de outros institutos também não podem ser comparadas diretamente, mas ajudam a dar uma noção do atual quadro eleitoral.

Pesquisa Datafolha divulgada em 28 de julho trazia o petista na liderança da corrida presidencial com 47%, ante 29% do atual presidente. A margem de erro dessa pesquisa era de 2 pontos percentuais.

Pesquisa Quaest divulgada em 3 agosto mostrava Lula com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro somava 32%. A margem de erro da pesquisa também era de 2 pontos percentuais.