Pesquisa Genial/Quaest: Lula é desaprovado por 56% da população

Pesquisa Genial/Quaest, que faz levantamentos da avaliação da população em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostra que a desaprovação do governante teve uma escalada de 7 pontos percentuais. Ela foi de 49% em janeiro para 56%.

O Nordeste é a única região onde a aprovação, de 52%, supera a desaprovação, de 46%. Desde a última pesquisa, a aprovação de Lula na região caiu 7 pontos e a desaprovação subiu 9 pontos percentuais. A queda se repete em todos os outros grupos. Em janeiro, 61% aprovavam e 35% desaprovavam o trabalho do presidente. Na pesquisa atual, a aprovação tem 54% e a desaprovação, 44%.

Entre as mulheres, grupo que sempre se destacou como apoiador do presidente, pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação. Ela passou de 47% para 53%, enquanto a aprovação recuou 49% para 43%. Por faixa etária, o destaque são os jovens: 64% desaprovam Lula, contra 52% em janeiro.

Apenas na faixa de 60 anos ou mais a aprovação, de 50%, supera a desaprovação, de 46%. Os que ganham até 2 salários mínimos continuam aprovando o presidente (52% contra 45%), assim como aqueles que têm até o Ensino Fundamental incompleto.

A avaliação geral do governo permanece negativa, com alta de 4 pontos percentuais, de 37% para 41%. A avaliação positiva recuou na mesma proporção, de 31% para 27%, enquanto 29% avaliam o governo como regular (28% em janeiro).

Na comparação com seus dois mandatos anteriores, 53% consideram que este está pior (45% em janeiro) e 20%, que está melhor (32% em janeiro). E, pela primeira vez, o governo Lula é considerado pior que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim pensam 43% dos entrevistados, contra 39% que consideram o atual governo melhor do que o de Bolsonaro. Para 81%, Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos.

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais.