Pesquisa em Goiás mostra Michelle na frente de Lula

Coluna do Mazzini 12/12/2023 - 15:21 Para compartilhar:

A mais recente sondagem realizada pela Paraná Pesquisas (acesse aqui) apontou em um dos cenários para eleição presidencial que o governador Ronaldo Caiado é o preferido (com 37,8% dos votos) no Estado. A surpresa é o índice da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece na estimulada com 21%, em 2° lugar e na frente do presidente Lula da Silva (19,9%).

Em outro cenário, Caiado permanece em 1° lugar (42,4%). Na sequência, sem o nome de Michelle, surge Lula com 20,9% e em 3° o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (12.5%).

A pesquisa também mostrou o índice de aprovação do governador de Goiás, na qual 81,4% dos entrevistados aprovam sua gestão – o maior percentual quando comparado aos meses anteriores. Referente ao índice de aprovação do presidente Lula no Estado, a maioria (55,5%) desaprova a gestão. Comparado ao mês de junho deste ano, a desaprovação cresceu em 1,4%.

A pesquisa foi realizada no Estado do Goiás entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2023, e ouviu 1546 eleitores. A amostra atinge um nível de 95% de confiança, com margem de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. A Paraná Pesquisas está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/23.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias