Pesquisa: duas em cada dez mulheres já foram ameaçadas de morte por parceiros

Dentre os 21% de mulheres que já sofreram ameaças, 18% disseram que já foram ameaçadas de morte por algum parceiro, e 3% já sofreram ameaças de mais de um companheiro.

Fazendo-se o recorte por raça, mulheres pretas foram as que mais sofreram com as ameaças: 25%. Em seguida, aparecem as que se identificaram como pardas: 19%. Por último, ficaram as mulheres brancas, com 16%.