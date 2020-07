Pesquisa do IBOPE Repucom mostra que 240 mil flamenguistas tem o Atlético-MG como segundo time O levantamento, feito em 2017, demonstrou que o brasileiro possui simpatia por mais de um time e que o maior grupo é de rubro-negros que também torcem pelo Galo

Por supostamente ainda ser o país do futebol, o Brasil abriga torcedores de diversas origens e gostos que se declaram fiéis às suas agremiações. Todavia, uma pesquisa do IBOPE Repucom revelou que muitos amantes do futebol tem mais de um time no coração. E, um dos dados mais chamativos do levantamento, feito em 2017, é que milhares de flamenguistas tem o Atlético-MG como segunda equipe.

O dado chama atenção, pois os torcedores dois clubes têm rivalidade de década. Ainda segundo dados da pesquisa, cerca de 240 flamenguistas tem o Galo como segunda opção na hora de torcer.

O dado foi compartilhado pelo diretor-executivo do Ibope Repucom, José Colagrossi. A pesquisa ouviu 6 mil torcedores presencialmente em todo o país e outros 2 mil de forma online. Haveria novo levantamento este ano, mas a pandemia do novo coronavírus impediu que o trabalho fosse realizado.

-Existe muita conversa sobre a enorme rivalidade entre o Galo e o Flamengo. Mas também existe muita simpatia entre os torcedores dos 2 clubes. Existem 1.196.712 torcedores de outros clubes que dizem ter enorme simpatia pelo Galo. Destes, 240mil são flamenguistas. O maior grupo-disse Colagrossi em sua conta no Twitter.

Já o inverso, com atleticanos torcendo para o Flamengo, não aconteceu na pesquisa do Ibope. Segundo o executivo, os alvinegros preferem como segunda opção Palmeiras e Vasco da Gama.

A simpatia dos atleticanos com outras equipes não foi revelado pelo Ibope Repucom. Confira neste link mais informações da pesquisa que mostra o comportamento do torcedor quanto à sua paixão clubística.

