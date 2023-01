Pesquisa do BCE mostra moderação nas expectativas de inflação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/01/2023 - 9:45 Compartilhe





FRANKFURT (Reuters) – As expectativas dos consumidores da zona do euro para a inflação finalmente caíram em novembro, encerrando uma série prolongada de aumentos depois que os preços crescentes de alimentos e energia tornaram a vida cotidiana mais cara, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta quinta-feira.

A inflação atingiu dois dígitos no final do ano passado, mas agora parece ter atingido o pico e o foco do BCE está lentamente mudando de conter seu aumento para a velocidade com que pode levá-la de volta à sua meta de 2%.

A mediana das expectativas de inflação nos próximos 12 meses caíram para 5% em novembro, de 5,4% no mês anterior, enquanto as expectativas de crescimento de preços três anos à frente caíram para 2,9%, de 3%, disse o BCE com base em uma pesquisa com cerca de 14.000 adultos em seis dos maiores países da zona do euro.





Indicando grande dispersão nas respostas, a expectativa média para o próximo ano ficou em 7,3%, porém, bem acima da mediana.

As projeções do BCE preveem que o aumento dos preços caia para 3,6% no último trimestre de 2023, mas a desinflação diminuirá drasticamente e o banco não atingirá sua meta de 2% até o segundo semestre de 2025.

Expectativas de inflação melhores surgem no momento em que os consumidores também estão mais otimistas sobre a economia da zona do euro.

Eles agora veem contração da atividade de 2% nos próximos 12 meses, ante uma retração de 2,6% observada em outubro, de acordo com a estimativa média. Enquanto isso, a mediana permaneceu em -0,1%.

(Reportagem de Balazs Koranyi)





