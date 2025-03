Pesquisa defende que estudos de câncer devem ir além da genética

ROMA, 31 MAR (ANSA) – Um artigo publicado na revista Plos Biology reforça que a investigação da origem de tumores malignos deve levar em conta também causas ambientais e não apenas as genéticas.

A pesquisa, conduzida pelo cientista Sui Huang, do Instituto de Sistemas Biológicos (ISB), propõe que novas hipóteses sejam consideradas com o objetivo de abrir novos caminhos para a terapia e a prevenção de câncer.

“Aceitar a ideia que a origem do câncer vá além do reino das mutações genéticas abrirá novas perspectivas para o tratamento e a prevenção”, dizem os autores do estudo, acrescentando que “isso reforçará as políticas de saúde pública destinadas a prevenir a exposição a fatores ambientais que podem promover o câncer, como os aditivos alimentares, os plásticos e muitas outras substâncias tóxicas que alteram o equilíbrio dos tecidos do corpo”.

O artigo sustenta que a teoria atual, que afirma que os tumores surgem a partir da mutação “descontrolada” das células, apresenta diversas contradições.

Segundo os pesquisadores, ao mesmo tempo que muitos tumores não apresentam mutações genéticas consideradas prejudiciais, outras mutações identificadas como cancerígenas podem ocorrer em tecidos saudáveis.

Para a inclusão de mecanismos não genéticos para a origem do câncer, os pesquisadores propõem estudos nos distúrbios na organização celular e nos tecidos circundantes. (ANSA).