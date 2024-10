Pesquisa de intenção de votos mostra Nunes vencendo no segundo turno em SP

Giorgia Cavicchiolii Giorgia Cavicchioli https://istoe.com.br/autor/giorgia-cavicchioli/ 10/10/2024 - 0:47 Para compartilhar:

A FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) divulgou nesta quarta-feira, 09, pesquisa de intenção de votos para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. De acordo com o levantamento, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 46,9% das intenções de voto, enquanto o candidato Guilherme Boulos (PSOL), tem 33,6%.

Ainda na pesquisa espontânea, 7,4% dos eleitores afirmaram que vão votas em branco ou nulo. Já 10% das pessoas ouvidas não souberam ou não quiseram responder. 1,8% deu outra resposta.

Quando estimulados pela apresentação dos nomes dos candidatos, a intenção de votos muda: Nunes tem 51,5% dos votos e Boulos, 35,9%. 8% afirmou que vai votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. As pessoas que não sabem ou não responderam foram 4,7%.

Ao serem relacionados aos nomes de seus apoiadores, Boulos cresce 3 pontos quando mencionado o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Nunes cai 2 pontos quando mencionado o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nessa situação, as intenções são de 38,5% e 49%, respectivamente. Brancos e nulos foram 7,7% e não sabem ou não responderam, 4,7%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas, de forma aleatória, entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, dentro de um intervalo de confiança de 95%.