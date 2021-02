Pesquisa de app de relacionamento aponta que gostar de esportes é uma vantagem no amor

Para aqueles que são fanáticos por esportes, 2021 começou com tudo, incluindo as finais de grandes campeonatos mundiais e nacionais. Mas quando o assunto é relacionamentos, o tema ‘esporte’ tem algum impacto? De acordo com uma pesquisa realizada pela happn, 59% dos usuários brasileiros acreditam que isto é relativo: ter um Crush que adora esportes não é algo obrigatório, mas se ele/ela gostar, é uma vantagem. De fato, mais de 88% dos usuários do aplicativo declararam desfrutar de algum tipo de esporte – o que não é novidade para um país como o Brasil, que tem o gosto pelo esporte correndo em suas veias.

Se você não tem certeza da seriedade de sua relação com seu Crush, aqui vai uma dica: se ele/ela o convidar para ir a um evento esportivo ou assistir a algum jogo, este é um sinal de que ele/ela está comprometido(a) com você. A pesquisa apontou que quase metade dos brasileiros (49%) disse que levar o Crush a um evento esportivo é uma espécie de encontro legal, mas não no início do relacionamento, quando ambos ainda estão se conhecendo e não são íntimos. Por outro lado, quase 30% dos entrevistados acreditam que os eventos esportivos podem ser um ótimo primeiro encontro, afinal, o ambiente excitante, imprevisível e divertido funciona como um bom “quebra-gelo”.

Apesar das maiores rivalidades esportivas, especialmente quando se trata de futebol, 86% dos usuários brasileiros do happn afirmaram que o time do coração do Crush não importa quando se trata de ter um relacionamento, ou seja, não importa se você é torcedor do Palmeiras e seu Crush é fã do Corinthians, o que realmente importa são as afinidades das personalidades. Outros 10% não têm ideia se teriam um relacionamento com um torcedor do time rival e apenas 2% teriam um relacionamento apenas com torcedores do mesmo time.

​A pesquisa mostrou que o futebol é, de fato, o queridinho de 81% dos brasileiros. Em seguida, embora muitos pensem que a tradicional Fórmula 1 de Senna e Fittipaldi ou a natação de Cielo, Xuxa e Borges estão na disputa pelo segundo lugar na preferência dos brasileiros, o vôlei leva a prata no pódio dos esportes preferidos, com 44%. Tomando a medalha de bronze, temos o basquetebol, com 40% da preferência – o amor pelo esporte das cestas tem crescido exponencialmente em popularidade no país, em grande parte devido aos grandes torneios americanos, como a NBA.

​48% dos usuários confirmaram que não teriam um relacionamento com alguém que seja fanático por esportes, já que pode haver alguns mal-entendidos com o Crush devido a um amor incontrolado por uma equipe. Outros 51% disseram que não há problema em estar ligado ao esporte, para que cada um possa ter seu próprio divertimento e tempo de lazer.

​Para 93% dos usuários, não se pode mentir para acompanhar um evento esportivo. Destes, 69% nunca mentem porque preferem dizer a verdade para a Crush, enquanto 24% acreditam que não há necessidade de mentir, porque a Crush não se importaria de vê-los passando algum tempo assistindo a jogos. Apenas 6% disseram que mentiram a seus parceiros para ir a um jogo ou assistir a um campeonato.

​Por fim, publicar fotos praticando esportes ou em evento esportivo in-loco não significa necessariamente um aumento das chances de receber likes no happn. 41% dos usuários disseram que isto não é algo que chame sua atenção na hora de dar like em um perfil. Para 35%, é importante que a pessoa siga o esporte de alguma forma, seja praticando-o ou acompanhando. 22% dos entrevistados consideram essencial ter fotos praticando esportes, porque isso mostra que o Crush é uma pessoa extrovertida que gosta de sair, de aventuras.

