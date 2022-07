Pesquisa Datafolha mostra Lula 18 pontos à frente de Bolsonaro

Levantamento é o primeiro após lançamento oficial das candidaturas e após Congresso aprovar amplo pacote de benefícios sociais. Em um eventual segundo turno, petista venceria por 55% contra 35% dos votos.Nova pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (28/07) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) com 47% das intenções de votos na corrida ao Palácio do Planalto, 18 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 29%.







Em relação à última pesquisa Datafolha, publicada em 23 de junho, Bolsonaro subiu um ponto, e Lula permaneceu com o mesmo percentual.

O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 municípios nesta quarta e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Em terceiro lugar, aparece o ex-governador de Ceará Ciro Gomes (PDT), com 8%, mesmo patamar da pesquisa anterior. Simone Tebet (MDB)tem 2%, e André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) aparecem com 1% cada. Votos em branco e nulos somam 6% e não sabem/não opinaram, 3%.

A pesquisa foi a primeira após o lançamento oficial das principais candidaturas e também a primeira após o Congresso aprovar um grande pacote de auxílios sociais, que ainda parece não ter se refletido positivamente para Bolsonaro.

Lula lidera entre mais pobres, e Bolsonaro, entre mais ricos

O ex-presidente petista segue o mais popular entre os que ganham até dois salários mínimos (54% das intenções de voto). Já Bolsonaro vence entre quem ganha de cinco a dez salários (44% dos votos).

Bolsonaro teve uma subida de seis pontos percentuais entre o eleitorado feminino, somando agora 27%, ante os 46% de Lula. O ex-presidente, por outro lado, aumentou em quatro pontos a vantagem entre o eleitorado masculino, ficando agora 48% das intenções de voto, frente a 32% de Bolsonaro.

Na região Norte, os dois principais candidatos aparecem praticamente empatados: 41% para Lula e 39% para Bolsonaro. O ex-presidente lidera no Sudeste (43% a 28%) e no Nordeste (59% a 24%). O Datafolha ainda não divulgou os resultados nas regiões Sul e Centro-Oeste.

Apesar da farra dos pastores, Bolsonaro ampliou a vantagem entre o eleitorado evangélico, aparecendo agora com 43% (antes tinha 40%). Neste recorte, Lula caiu de 35% para 33%.

Pesquisa espontânea

O Datafolha também divulgou número da pesquisa espontânea, quando opções de voto não são apresentadas aos entrevistados.

O ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar, com 38% das intenções de voto, um ponto a mais do que no último levantamento. Bolsonaro tem 26%, um ponto a menos que na pesquisa anterior.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula venceria com 55% dos votos, contra 35% de Bolsonaro. Entre os entrevistados, 7% disse que não votaria em nenhum dos dois candidatos e 2% se mostra indeciso. No levantamento anterior, de junho, Lula venceria por 57% a 34%.

Em um cenário entre Lula e Ciro, o ex-presidente venceria por 52% a 33%, com 14% de votos nulos ou brancos e 2% de indecisos.

Em uma disputa com Bolsonaro, Ciro venceria com 51% dos votos contra 38% do atual presidente. Brancos e nulos somariam 10% e indecisos, 2%.

le (ots)