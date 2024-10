Pesquisa Datafolha em SP: Nunes tem 57% dos votos válidos; Boulos, 43%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/10/2024 - 18:14 Para compartilhar:

Na véspera do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa Datafolha mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 57% dos votos válidos, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 43%.

Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira, 24, Nunes tinha 58% dos votos válidos e Boulos, 42%, o que mostra um cenário estável.

O Datafolha foi a campo na última sexta, 25, e neste sábado, 26, e entrevistou 2.052 moradores de São Paulo. A pesquisa capta parte do efeito do último debate entre os dois candidatos e da sabatina de Boulos ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 1,7 milhão de votos. A margem de erro da última pesquisa Datafolha antes do segundo turno é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No último levantamento do instituto, considerando os votos totais, a diferença entre os dois candidatos havia diminuído de 18 para 14 pontos porcentuais, com o emedebista tendo 49% das intenções de voto, contra 35% do líder sem-teto. Na ocasião, 14% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 2% não sabiam em quem votar.

Agora, faltando um dia para a votação, o atual prefeito pontua com 48% ante 37% do psolista. Brancos e nulos somam 12%, enquanto os indecisos são 3%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-01690/2024.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a uma lista com o nome dos dois candidatos que disputam o segundo turno, Nunes tem 39% de intenção de voto (contra 40% no último levantamento) e Boulos, 32% (ante 30%). Os que dizem que vão votar no “15”, número do prefeito, são 4%. E 2% citam o “50”, número de urna do psolista. Aqui, os indecisos são 11% e branco/nulo/nenhum, 9%.

Nunes e Boulos tiveram o último confronto, ontem (25), antes de os 9,3 milhões eleitores paulistanos irem as urnas escolher o próximo a administrar a cidade. O debate, promovido pela TV Globo, foi morno e teve troca de acusações entre os dois postulantes, mas sem fatos novos. O prefeito defendeu sua gestão e se vendeu como liberal, enquanto o psolista tentou colocar o adversário como alguém sem pulso e rodeado de suspeitas de corrupção.

Horas antes do encontro, Boulos passou por uma sabatina com o influenciador Pablo Marçal, na qual, por quase uma hora, fez acenos ao eleitorado do ex-coach, falando, por exemplo, sobre a pauta do empreendedorismo. Convidado também a participar, o atual prefeito não apareceu e nem atendeu ao telefonema que Marçal fez durante a transmissão ao vivo.

A participação na transmissão ao vivo foi tida como bem-sucedida pela equipe de Boulos, principalmente porque ele conseguiu fazer o influenciador defender o voto nulo no domingo. A maior parte do eleitorado de Marçal declara voto no prefeito, portanto, a estratégia de anular o voto tende a beneficiar o deputado federal do PSOL.