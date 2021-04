Pesquisa da Conab sobre estoque de arroz, café e trigo é prorrogada até 30/4

São Paulo, 23 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prorrogou a pesquisa de estoques privados de arroz, café e trigo por mais uma semana. Produtores e as indústrias que ainda não participaram do levantamento têm até a próxima sexta-feira, 30, para fazê-lo, informa a estatal, em comunicado.

A extensão do prazo ocorreu porque a Conab quer dar oportunidade para que mais agentes armazenadores participem da pesquisa. Mesmo quem não tem produto em estoque nesse momento, deve participar da pesquisa.

Para isso, basta indicar no formulário as opções “sem estoque” ou “não armazena”. Conforme a Conab, isso é importante porque permitirá a realização de um levantamento de dados mais completo, o que contribuirá para a elaboração de políticas públicas mais eficientes para o setor e também para as ações de inteligência agropecuária.

O sistema da Conab enviará um e-mail de lembrete avisando sobre a prorrogação, para que possam preencher os dados necessários para a pesquisa. Podem participar todos os agentes armazenadores incluídos no Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm). O levantamento abrange todas as regiões do País.

O interessado pode acessar:

Formulário: https://www.conab.gov.br/estoques/estoques-privados

Sipesp: http://sipesp.conab.gov.br/sipesp_externo

