Pesquisa da Conab mostra que estoque privado de café cresce 31%

São Paulo, 13 – O volume de café armazenado até o dia 31 de março alcançava 12,8 milhões de sacas de 60 kg, um aumento de 31,2% quando comparado com o volume registrado na pesquisa anterior, que foi de 9,8 milhões de sacas. Os números são de pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta quinta-feira, 13. Conforme a estatal, o desempenho é resultado da produção recorde de café registrada em 2018 (61 milhões de sacas), que teve impacto nos estoques privados do produto para este ano.

A variedade arábica corresponde a 92% do total apurado, com cerca de 11,8 milhões de sacas do produto. Já o tipo conilon representa 8% do volume armazenado levantado, chegando a aproximadamente 1 milhão de sacas.

Líder na produção nacional com os três maiores Estados produtores do País, a Região Sudeste abarca 94,77% dos estoques de café. Só em Minas Gerais, por exemplo, há registros de armazenamento de 9,2 milhões de sacas do arábica e 13,7 mil de conilon, um aumento de 24,2% nos estoques.

O Espírito Santo também seguiu o comportamento de alta, passando de 542,2 mil sacas do café conilon para 769,9 mil, uma elevação de 42%. Já em São Paulo, o acréscimo chegou a 44,1% com a marca de 1,9 milhão de sacas estocadas, entre arábica e conilon.