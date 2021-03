Pesquisa da Conab coletará dados para estimar estoque de arroz, café e trigo

São Paulo, 30 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai liberar, entre 5 e 23 de abril, acesso à plataforma de internet para que produtores e indústrias de arroz, café e trigo participem da pesquisa dos estoques privados. O levantamento será feito em todas as regiões do País e mostrará o volume disponível de cada produto para comercialização, informa a estatal em comunicado.

A novidade este ano é que, pela primeira vez, serão coletados dados dos estoques de trigo no sistema, a partir dos dados fornecidos tanto de produtores e indústrias quanto de armazenadores em todos os Estados. As informações são utilizadas também na elaboração de políticas públicas e em ações da iniciativa privada, sobretudo no que se refere ao abastecimento alimentar e nutricional da população.

A plataforma utilizada para receber os dados é o Sistema de Pesquisa de Estoques Privados (Sipesp) da Conab. As unidades armazenadoras já cadastradas nesse sistema recebem uma senha de acesso para enviar as informações por meio eletrônico, na interface do próprio Sipesp. Já aqueles que não têm o cadastro, ou que não disponham de e-mail, podem preencher o formulário disponível no site da Companhia e realizar o contato com a equipe das superintendências regionais da Conab no seu Estado ou na Matriz, em Brasília.

A pesquisa considera como data base para registro dos estoques o dia 31 de março, podendo o armazenador informar também o produto da safra atual e/ou anteriores. O estoque deve ser informado por unidade armazenadora, cadastrada ou não pela Conab, e caracterizado por tipo: produto em casca ou beneficiado, no caso de arroz, e arábica ou conilon, quando se tratar de café. Em relação ao trigo, trata-se apenas do cereal em grão. Destaca-se, no entanto, que os dados fornecidos serão divulgados de forma agregada por estado, respeitando-se a confidencialidade.

A Conab salienta que os armazenadores que não têm estoques, ou que não trabalhem com os produtos relacionados na data em referência, também devem participar da pesquisa. Para isso, basta indicar no formulário as opções “sem estoque” ou “não armazena”.

Veja também