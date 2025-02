Pesquisa coroa Itália como ‘rainha’ do turismo na Europa

ROMA, 11 FEV (ANSA) – A Itália tem a melhor reputação turística da Europa pelo segundo ano consecutivo, de acordo com pesquisa do Índice Europeu de Reputação do Turismo (ETR Index), do Instituto Demoskopika.

O “Belpaese” lidera a classificação geral com 115,5 pontos, superando a Grécia (108,4) e a Espanha (102,8).

Em um total de quatro indicadores avaliados, o território italiano venceu em dois – pesquisas e popularidade do destino – e ficou em segundo em oferta turística.

De acordo com o ETR Index, o país deixou a desejar apenas na divulgação nas redes sociais, onde os canais do governo italiano destinados ao turismo (Enit e Italia.it) não são bem explorados quando comparados com os perfis oficiais de Portugal, Grécia e Espanha.

Em termos regionais, o centro-norte do “Belpaese” abocanhou quase todas as primeiras classificações no ranking realizado pelo Instituto Demoskopika. A Toscana garantiu o primeiro lugar, com 109,6 pontos, conquistados graças a um bom trabalho nas mídias sociais institucionais, além de pesquisa e popularidade do destino, qualidade dos restaurantes e oferta receptiva e cultural.

Já a região de Trentino-Alto Ádige (108 pontos) ficou em segundo lugar, seguida pela Sicília (104,6), única representante sulista no pódio. Lazio, Lombardia e Emilia-Romagna aparecem na sequência.

“A Itália ainda é a rainha da Europa em reputação turística.

E não é por acaso que os gastos de [turistas] estrangeiros continuam a crescer: novembro de 2024 foi melhor do que o mesmo período do ano anterior. O trabalho em equipe sempre traz grandes resultados”, disse a ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè. (ANSA).