Pesquisa Atlas em Cuiabá: Abílio Brunini tem 32,3% e Lúdio Cabral 24,3% das intenções de voto

01/10/2024 - 19:46

A pesquisa publicada pela AtlasIntel nesta terça-feira, 1, indica a possibilidade de segundo turno em Cuiabá, Mato Grosso. O deputado federal Abílio Brunini (PL) lidera as intenções de voto na cidade com 32,3% da preferência do eleitorado. Na sequência está o deputado estadual Lúdio Cabral (PT-MT), representando 24,3% da escolha dos eleitores.

Em terceiro lugar na corrida eleitoral aparece o deputado estadual José Eduardo Botelho (União-MT), com 17,9% das intenções. O empresário Domingos Kennedy (MDB) assume a quarta colocação com 9,8% dos pontos.

Segundo o levantamento, 7% dos eleitores respondem não saber em quem votar e 8,6% escolheriam o voto em branco e nulo no dia da votação.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Abílio e Lúdio, o candidato do PL levaria a vitória com 43,6% dos votos, contra 33,2% do adversário do PT.

Em uma possível disputa entre Abílio e Botelho, há hoje um empate técnico. O candidato do União teria 37,4% contra 35,7% dos votos para o deputado federal.

Também há empate técnico na disputa entre Botelho e o petista em um possível embate. No cenário, Lúdio pontua com 31,4%, enquanto o adversário recebe 28,4% das intenções. O levantamento também mostra que 29,6% dos eleitores votariam em branco ou anulariam a escolha, enquanto 10,6% respondem não saber em quem votar entre os dois candidatos.

A pesquisa ouviu 798 eleitores a partir de 16 anos. O levantamento possui um índice de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Esta edição da Atlas em Cuiabá está registrada no TSE sob o protocolo MT-05794/2024.