Pesquisa Atlas/CNN revela quais áreas Lula possui melhor desempenho que Bolsonaro

Para a maioria da população, o governo Lula III apresenta melhor desempenho em comparação com a gestão Bolsonaro em oito áreas, segundo pesquisa realizada pela Atlas/CNN divulgada neste final de semana.

O petista é superior nos seguintes aspectos: direitos humanos e igualdade racial (56%); relações internacionais (56%); políticas sociais e redução de pobreza (55%); comércio internacional (53%); ambiente de negócios e criação de empregos (53%); moradia (53%); investimentos, infraestrutura e obras públicas (52%); e educação (52%).

Por outro lado, a maioria dos respondentes (51%) afirmou que a gestão de Lula foi pior que a de Bolsonaro na questão de responsabilidade fiscal e controle de gastos.

Erros e acertos de Lula

Para a maioria, a pesquisa apresentou que a administração lulista obteve acertos em sete decisões, são elas: gratuidade de medicamentos do Farmácia Popular (88%); isenção de IR para rendas abaixo dos R$ 5 mil (81%); Desenrola (73%); retirada de garimpeiros de reservas (72%); acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (61%); Pé-de-Meia (61%); e reintrodução dos vistos para turistas dos EUA, Japão, Austrália e Canadá (53%).

Por outro lado, as medidas consideradas como erros para a maioria são: imposto sobre compras de até US$ 50 em sites do exterior (67%); tentativa das fiscalizações sobre o Pix (57%); comparação das ações de Israel com Hitler (51%); e retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização (51%).

Metodologia

A pesquisa foi coletada entre os dias 24 e 27 de fevereiro e ouviu 2.595 respondentes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.