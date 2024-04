Pesquisa aponta os países mais libidinosos do mundo. Confira a posição do Brasil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/04/2024 - 0:08 Para compartilhar:

A Turquia é o país mais libidinoso do planeta, de acordo com uma análise amorosa dos hábitos sexuais do mundo. O turco médio dormiu com mais de 14 pessoas, de acordo com a World Population Review, colocando a nação perversa bem acima do Brasil.

“O número médio de parceiros sexuais pode variar significativamente de país para país, uma vez que as normas culturais podem ter um impacto significativo no número de pessoas com quem alguém faz sexo”, declarou o site, dizendo que os números foram compilados após a junção de “conjuntos de dados de vários países”.

O primeiro lugar da Turquia pode surpreender alguns, dado que mais de 99% dos residentes são muçulmanos e o país é amplamente concebido como tendo pontos de vista tradicionais quando se trata de sexo e relacionamentos.

Mas a lista estava cheia de surpresas sensuais. Países considerados como tendo opiniões mais liberais sobre sexo, como o Brasil e a França, estavam surpreendentemente no final da lista.

O brasileiro médio dormiu 9 pessoas, colocando o país na 25ª posição. A França, por sua vez, esteve longe de ser animada, marcando a 29ª posição. Os cidadãos daquele país dormiram com uma média de 8,1 pessoas.

Depois da Turquia, a Austrália ficou em segundo lugar na lista dos luxuriosos, com o australiano médio fazendo sexo com mais de 13 pessoas ao longo da vida. A vizinha Nova Zelândia ficou em terceiro lugar, seguida pela Islândia e pela África do Sul.

Os Estados Unidos ficaram em 13º lugar, com a World Population Review afirmando que os americanos dormem com uma média de 10,7 pessoas ao longo dos anos, empatados com o Canadá, que também registrou exatamente a mesma estatística.

Os países menos promíscuos na lista da World Population Review foram a China e a Índia, com cidadãos dormindo com 3,1 e 3,0 pessoas, respectivamente.

Os 10 países mais libidinosos

Turquia (14,5 pessoas)

Austrália (13,3)

Nova Zelândia (13,2)

Islândia (13,0)

África do Sul (12,5)

Finlândia (12,4)

Noruega (12.1)

Itália (11,8)

Suécia (11,8)

Suíça (11.1)