Pesquisa aponta crescimento de interesse por vôlei entre adultos brasileiros Voleibol apresenta crescimento de interesse do público adulto conectado com aumento de 113% em relação a 2013 e atrai 96 milhões de brasileiros







O interesse de adultos em relação ao voleibol disparou e colocou a modalidade como a mais atraente entre os brasileiros conectados na web, com cerca de 96 milhões de pessoas, superando até mesmo o futebol, segundo dados da recente pesquisa realizada pelo IBOPE Repucom. A CBV apenas não supera a CBF em número de seguidores nas redes sociais.

Quando foi promovida em 2013, a pesquisa de interesse dos adultos conectados, em relação ao voleibol, apresentou a categoria com 43 milhões de fãs. No entanto, em dados mais recentes, o número cresceu 113% em relação a atração pelo esporte, com aumento no número de praticantes de 19%, entre os entrevistados.

Com mais de 655 mil novas inscrições nas redes sociais em 2020, a Confederação Brasileira de Voleibol ganhou força na internet e foi a segunda que mais cresceu nesse período. Somando todas as participações nas principais mídias sociais – Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter e YouTuber – a CBV é superada pela CBF apenas no número de seguidores, com um total de 1,8 milhões.

– Exclusivo: Veja com fotos inéditas como é a nova casa do Luva de Pedreiro

Além disso, os dados da audiência da Superliga Masculina e Feminina de Vôlei de 2022, em relação ao campeonato de 2021, também apresentaram crescimento exponencial. Juntos os campeonatos somaram mais de 132 mil horas assistidas, em 149 jogos, com 38.000 horas acima da temporada anterior dos campeonatos transmitidos pela NSports – sportech brasileira detentora dos direitos de transmissão do certame.

“É nítido que o voleibol vem conquistando cada vez mais o seu espaço no coração do brasileiro e isso se deve a inúmeros fatores. Entre eles podemos destacar a valorização das competições nacionais, que se tornaram um produto atrativo para as marcas e também para o público”, destaca Guilherme Figueiredo, CEO da NSports.

Entre as temporadas de 2021 e 2022, o número de internautas que acompanharam a Superliga de Vôlei, via NSports, subiu em 25.399 acessos. Além disso, para expandir o acesso à modalidade, foram disponibilizadas, de forma gratuita, cinco partidas da Superliga Masculina e quatro jogos da Superliga Feminina, no canal da Nahzinhaa, na Twitch, com mais de 6 mil plays e 31 mil horas assistidas.

“Nesse aspecto, as transmissões possuem um papel fundamental. Por meio delas, o esporte ganha mais visibilidade, expande o seu alcance e atrai novos fãs. Ao final, esse movimento acaba se tornando um ciclo virtuoso, no qual todos os envolvidos são beneficiados”, completa.

E MAIS:

E MAIS: