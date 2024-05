Pesquisa: 57% dos brasileiros acreditam que país está no rumo errado com Lula

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 15:48 Para compartilhar:

A pesquisa “What Worries the World” do mês de maio, da IPSOS, revela que 57% dos brasileiros acreditam que o Brasil está no rumo errado. Consequentemente, o percentual de brasileiros que acreditam que o país segue o rumo correto é de 43%.

O resultado de maio deste ano é o pior desde o início do governo Lula (PT), e o pior desde dezembro de 2022, quando 70% dos brasileiros avaliaram que o país estava em rumo errado sob o governo Bolsonaro.

O levantamento também apurou a principal preocupação da população. No Brasil, o quesito ‘crime e violência’ assume o topo da lista, com 46%. O dado representa um aumento em comparação aos 41% registrados no mês anterior.

De acordo com a Ipsps, entre outros fatores, o aumento pode estar relacionado à situação do Rio Grande do Sul, já que o estado registra episódios de roubos e atos de pirataria durante a situação das enchentes no estado.

Crime e violência lideram o ranking desde novembro de 2023. A única exceção fica por conta do mês de abril, quando a principal preocupação apontada pelos brasileiros foi com a saúde, devido ao surto de dengue.