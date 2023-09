Pescados: Método desenvolvido em laboratório da Agricultura ganha destaque internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 19:50 Compartilhe

Um método de análise de contaminação de pescado por petróleo recebeu reconhecimento internacional pelo seu impacto e eficácia, informa o Ministério da Agricultura. A pesquisa foi desenvolvida em colaboração entre o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no Rio Grande do Sul (LFDA/RS), por meio do Setor Laboratorial Avançado em Santa Catarina (SLAV/SC), e o Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Segundo a pasta, o método foi originado em resposta ao desastre ambiental que ocorreu em 2019, quando um derramamento de petróleo bruto atingiu 11 estados brasileiros, causando preocupação com a contaminação de frutos do mar e seu potencial impacto na saúde pública. “Diante da necessidade de métodos analíticos confiáveis para avaliar a contaminação de pescado após o desastre, a então doutoranda em Ciência dos Alimentos e bolsista da Capes no SLAV/SC/LFDA/RS, Ana Paula Zapelini de Melo, trabalhou no desenvolvimento e aprimoramento de um método analítico capaz de mensurar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em pescado de forma ágil e com confiabilidade metrológica dos resultados”, disse o Ministério.

O trabalho desenvolvido envolveu técnicas avançadas de extração e detecção por espectrometria de massas. Ele foi projetado para detectar e quantificar HPAs, compostos químicos presentes no petróleo com propriedades carcinogênicas para os seres humanos e que são considerados marcadores de contaminação petrogênica em alimentos. O método utilizou cápsulas de café adaptadas para extrair os contaminantes do pescado, permitindo uma análise ágil e confiável.

Segundo a pasta, o trabalho desenvolvido entre Ana Paula Zapelini de Melo e os pesquisadores dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária recebeu reconhecimento de órgãos como o United States Department of Agriculture (USDA) e a International Spill Control Organization.

