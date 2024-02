Pescados: ApexBrasil e Abipesca terão convênio de R$ 8 mi para impulsionar setor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca) assinam nesta terça-feira (20), às 15h30, em Brasília (DF), convênio para o desenvolvimento do projeto setorial “Brazilian SeaFood”. Conforme comunicado da Apex, o objetivo do projeto é elevar o Brasil a uma referência mundial na exportação de pescados.

Com duração de dois anos, o “Brazilian Seafood” prevê ações de capacitação, promoção comercial e de imagem do setor no comércio internacional. O investimento total é de pouco mais de R$ 8 milhões, dos quais R$ 4,8 milhões (60%) de valor ApexBrasil e R$ 3,2 milhões (40%) de contrapartida da Abipesca.

Para este ano, o projeto prevê a participação em feiras internacionais, como Seafood Boston e Barcelona e a China Fisheries and Seafood Expo. Também estão previstos eventos estratégicos no Brasil com compradores internacionais, além de iniciativas de capacitação, branding e comunicação. De olho na inclusão de mulheres na exportação, durante o encontro Seafood Brasil, em agosto, o projeto promoverá ainda um Fórum Feminino da Pesca.

Na cerimônia de assinatura, deverão estar presentes o Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, entre outras autoridades.

