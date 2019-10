Pescadores birmaneses encontram sacos de metanfetamina avaliados em 20 milhões de dólares

Pescadores da Birmânia encontraram no mar sacos com metanfetamina em forma de cristais, com valor de mercado de cerca de 20 milhões de dólares, anunciaram neste domingo fontes oficiais.

Os 23 sacos com a droga estavam no mar de Andamão, ao longo da costa birmanesa, quando foram recolhidos na quinta-feira pelos pescadores.

Cada saco continha bolsas de plástico com a etiqueta: chá verde chinês.

Eles alertaram a polícia, que na quinta-feira checou a praia e encontrou outras duas sacolas contendo a mesma substância, o que eleva o total para 691 quilos, segundo Zaw Win.

A Birmânia, segundo maior produtor mundial de ópio atrás do Afeganistão, de acordo com a Agência das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), também é um dos maiores produtores de metanfetamina do mundo.

Algumas partes do Laos, Tailândia e Birmânia estão localizadas na região do Triângulo Dourado, um centro de tráfego de metanfetamina de onde essas drogas são enviadas para o resto do sudeste da Ásia.