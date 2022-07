Pesaro inaugura enorme capacete em homenagem a Valentino Rossi

ROMA, 26 JUL (ANSA) – A cidade de Pesaro, na região central da Itália, homenageou o ex-piloto de MotoGP Valentino Rossi ao inaugurar uma escultura de um enorme capacete.







A imponente obra, que possui quatro metros de altura e seis de largura, foi instalada na Piazza D’Annunzio e elaborada com poliestireno, madeira, ferro e resinas. O criador do gigante capacete foi o artista Riccardo Sivelli.

“Queríamos quebrar um recorde no Guinness Book, como Valentino Rossi fez em sua carreira”, disse Matteo Ricci, prefeito de Pesaro, na apresentação da escultura.

O maior capacete do mundo terá uma particularidade que o tornará mais único, que é a possibilidade de imprimir a viseira do acessório em oleográfico/3D para que o público tenha a percepção de observar os olhos do multicampeão italiano.

Natural de Tavullia, Rossi tem um grande carinho por Pesaro, tanto que considera o município como sua “segunda casa”.

O “Doutor”, como era apelidado, se aposentou da motovelocidade em 2021, com um currículo de nove títulos, sendo sete na categoria máxima. (ANSA).