Pesagem do Boxing For You tem encaradas entre brasileiros e argentinos

A pesagem oficial do Boxing For You 11 ocorreu neste sábado na Arena de Lutas, em São Paulo (SP). Todos os dez atletas que participam do evento neste domingo baterem o peso estabelecido em suas respectivas categorias. A noite de lutas terá início às 20h com transmissões de BandSports, Sportv, Canal Combate, TV A Crítica de Manaus (AM), Rede Família e dos perfis do B4Y nas redes sociais.





O combate que abre o evento na capital paulista será entre estreantes. Vinícius Barros (75,550 kg) e Miqueias de Souza (76,100 kg) bateram o peso em suas divisões, bem como Arisson “Chita” (69,350 kg) e Fellipe Bastos (68,700 kg). O card principal terá Eduardo Pará vs Alan Sena, que pesaram na balança 60,600 e 60,700, respectivamente.

O co-main event será um Brasil vs Argentina, assim como a luta principal. A paulista Lila Furtado pesou 54,900 kg e a argentina Paola Benavidez cravou 54,200 kg. Esse duelo vale o cinturão latino dos super-galos (até 55,3 kg) do WBC – Conselho Mundial de Boxe.

Astros principais da noite, o medalhista olímpico Esquiva Falcão e o argentino Cristian “El Tucu” Rios pesaram na balança do CNB – Conselho Brasileiro de Boxe as marcas de 73,750 kg e 73,800 kg, respectivamente.

– Os atletas estão bem condicionados para dar um show de boxe na Arena de Lutas. Escolhemos um card de respeito, com estreias, duelo entre promessas da modalidade e combates entre Brasil e Argentina, com destaque para Esquiva Falcão, atleta mais bem ranqueado do país no mundo – explicou Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

Pesagem oficial



Vinícius Barros (75,550 kg) vs Miqueias de Souza (76,100 kg)

Arisson “Chita” (69,350 kg) vs Fellipe Bastos (68,700 kg)

Eduardo Pará (60,600 kg) vs Allan Sena (60,700 kg)

Lila Furtado (54,900 kg) vs Paola Benavidez (54,200 kg)

Esquiva Falcão (73,750 kg) vs Cristian “El Tucu” Rios (73,800 kg)

”O card tem duelos equilibrados entre os estreantes e a disputa pelo título latino. Sabemos que o Esquiva Falcão é o grande favorito contra o argentino, mas esperamos uma noite especial na Arena de Lutas”, contou Daniel Leal, match maker do B4Y.

O B4Y tem co-promoção da Top Rank, empresa sediada em Las Vegas considerada a maior de boxe do mundo. Os fãs poderão comprar ingressos com preço único de R$ 100,00. As entradas são limitadas e podem ser obtidas pelo telefone +55 (11) 3115-0355 ou no local.

– Espero trazer o título para o Brasil. Estou bem preparada e darei o meu melhor para derrotar a argentina e ser campeã latina – reforçou Lila Furtado.

