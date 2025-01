Pesadelo para casais? 2025 começa com uma série de separações de famosos

Apesar do ano ainda estar no começo, algumas celebridades levaram o ditado “novo ano, vida nova” muito a sério. Coincidência ou não, o grande número de términos já nos primeiros dias de janeiro pode significar que 2025 veio com uma maré de azar para os casais.

Desde namoros recentes à casamentos de anos, o mês está sendo marcado por separações polêmicas, envolvendo até clínica “para traumatizados”, e algumas bastante amigáveis.

Confira os casais que se separaram no inicio de 2025:

Jéssica Alba e Cash Warren

O fim do relacionamento dos dois veio a tona logo na segunda semana do ano. Segundo a revista ‘Life & Style’, o principal motivo para a separação foi o distanciamento dos dois e que o ex-casal não guarda ressentimento. Na última quinta-feira, 16, Jéssica utilizou suas redes sociais para oficializar o término.

“Estou orgulhosa de como crescemos no nosso casamento nos últimos 20 anos”, começa. “Seguiremos em frente com amor, gentileza e respeito um pelo outro e seremos uma família para sempre e nossos filhos continuam sendo nossa principal prioridade e pedimos privacidade”, afirmou.

Casados durante 16 anos, a atriz e o empresário se conheceram no set do filme ‘Quarteto Fantástico’, de 2004, e tiveram três filhos: Honor, 16, Haven, 13, e Hayes, 7.

Mel Maia e João Maria Ferreira

Após um ano de romance, a atriz anunciou pelas redes sociais o término com o surfista português João Maria Ferreira. Afirmando que os dois continuam amigos, ela ainda explicou que a separação já aconteceu há algum tempo.

“A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e a gente entendeu que, como amigos, nossa relação vai durar mais”, declarou pelos stories do Instagram.

O casal anunciou o namoro no fim de 2023 e se encontravam com frequência quando João vinha visitar a atriz no Brasil.

Pitty e Daniel Weksler

O relacionamento dos rockeiros terminou após 19 anos de casamento. Pegando os fãs de surpresa, a cantora anunciou a separação pelas redes sociais na última quarta-feira, 15, com uma reflexão.

“A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos.”

Os dois se conheceram em 2006 e se casaram em 2010. Durante a relação, tiveram uma filha, Madalena, de 8 anos.

Lilly Allen e David Harbour

A cantora anunciou o fim da relação após descobrir que o astro de ‘Stranger Things’ mantinha uma conta no aplicativo de relacionamentos Raya. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, Lilly inclusive resolveu se internar em uma clínica para “pessoas traumatizadas” após o término.

Os dois se conheceram em 2019, com direito a troca de aliança. Boatos sobre uma possível traição surgiram em dezembro de 2024, confirmado recentemente durante o podcast da famosa.

Jessica Simpson e Eric Johnson

O casal se separou após 10 anos de casamento. Em entrevista à revista ‘People’ , a atriz explicou que os dois já estavam vivendo separados.

“Somos gratos por todo o amor e apoio que temos recebido, e prezamos pela privacidade enquanto trabalhamos nisso como uma família”, contou no inicio desta semana.

Os dois se conheceram em 2010 e casaram quatro anos depois. Os astros são pais de Maxwell, 12 , Ace, 10, e Birdie, de 5.

Pep Guardiola e Cristina Serra

Um dos relacionamentos mais antigos da lista acabou após 30 anos. Noticiado pelo jornal espanhol ‘El Periódico’, o fim do casamento teria acontecido há cinco anos, depois que a estilista foi morar em Barcelona com uma das filhas, enquanto o técnico do Manchester City permaneceu na Inglaterra.

Os dois se conheceram em 1994, mas casaram apenas em 2014. Juntos, tiveram três filhos: Maria, 24, Marius, 22 e Valentina, de 17.

Sarah Aline e Rhudson Victor

Após três meses de relacionamento, o apresentador revelou que foi traído pela ex-BBB e disse que seu tempo foi “jogado fora”.

Em entrevista ao ‘Gshow’, o influenciador explicou que não falará mais sobre o assunto. “Sarah não cumpriu o combinado da relação e acabou me traindo. O máximo que eu falarei.”

A assessoria de Sarah confirmou o fim do relacionamento, mas negou a traição. “A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição […]”.

Neste sábado, 18, em entrevista à revista Marie Claire, Sarah revelou que sofreu abuso psicológico de Rhudson, no dia em que terminaram o namoro.

Segundo relato dela à publicação, o ex-apresentador do “BBB” leu suas conversas pessoais no computador e no celular, interpretou de maneira equivocada as mensagens dela trocadas com um amigo e se mostrou agressivo gritando e chutando seus objetos dentro da casa da ex-BBB.

Enquanto discutiam, ela teria tido uma crise de ansiedade e precisado tomar uma medicação receitada por um profissional, mas Rhudson não teria acreditado nela, ao ponto de ela ter desmaiado devido às faltas de ar logo em seguida.