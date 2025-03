Peru vence Bolívia (3-1) e sai da lanterna das Eliminatórias

Com um gol do veterano Paolo Guerrero, o Peru venceu a Bolívia por 3 a 1 nesta quinta-feira (20), em Lima, e saiu da lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da segunda vitória peruana na competição foram marcados por Andy Polo (37′), Guerrero (45′) e Edison Flores (82′), enquanto os bolivianos descontaram com Miguel Terceros cobrando pênalti (58′).

Com a vitória, o Peru soma 10 pontos e agora assume a nona colocação na tabela, beneficiado pela derrota do Chile (10º) diante do Paraguai (4º). Por sua vez, a Bolívia se mantém em sétimo (13 pontos), posição que leva para a repescagem por uma vaga no Mundial do ano que vem.

Na 14ª rodada das Eliminatórias, os peruanos visitam a Venezuela, enquanto os bolivianos recebem o Uruguai. Ambos os jogos serão na próxima terça-feira.